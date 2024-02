Samantha De Grenet: «Ho scoperto il tumore al seno spalmandomi la crema: dopo le cure e la menopausa indotta non riconoscevo il mio corpo»

Samantha De Grenet è da poco tornata a Roma dopo un soggiorno alle Maldive insieme al marito Luca Barbato con il quale è sposata dal 2005. Dal loro amore è nato il figlio Brando che, recentemente, ha compiuto 18 anni. La showgirl non vedeva l'ora di concedersi un po' di tempo, tra pace e relax, dopo un momento difficile della sua vita dovuto dalla diagnosi di tumore al seno e dalla conseguente operazione.



Nella sua intervista a Gente, l'ex concorrente dal Grande Fratello Vip ha raccontato di essere rimasta scioccata dopo avere appreso la terribile notizia della malattia: «È stato come se avessi ricevuto un pugno in faccia, restai tramortita per giorni. La testa si era addensata di pensieri e il primo era rivolto ai miei cari. Ero terrorizzata di lasciare orfano mio figlio Brando, mio marito da solo, così come i miei genitori».