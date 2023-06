Nina Zilli mamma rock: «Fiorello è il mio cupido. Matrimonio con Daniele? Vediamo se gli dico di sì...»

Nina Zilli è svenuta. Non ha retto l'emozione. Quando ha saputo di essere incinta è stato bello, emozionante, uno choc. «Il più bello del mondo», per dirla tutta. «Non me l'aspettavo». racconta al Corriere della Sera. E ora si sente come Bridget Jones.

E pensare che la notizia della sua gravidanza è arrivata in diretta, su Viva Rai 2, per colpa di Fabrizio Biggio... «Quella rana dalla bocca larga di Fabrizio lo sapeva da pochissimi giorni. Ci sono rimasta un po’ male. Il pensiero è andato ai paparazzi sotto casa: oddio sono vestita come una barbona, devo farpascolare i cani, che faccio?Infatti sono arrivati puntuali 24 ore dopo. Alla fine mi sono detta: tolto il dente tolto il dolore». A dire il vero lo sapeva anche Fiorello. Fiore e il suo compagno Daniele Danti lavorano insieme. Nel video di "Innamorata" non Nina e Daniele non riescono a sposarsi come nella realtà. «Non è il mio chiodo fisso. Se Danti mi farà la proposta, vediamo se avrò voglia di dirgli di sì».

Intanto Fiorello si può prendere tutti i meriti per averli fatto incontrare: «Con Daniele ci conoscevamo da un po’ ma tutto è successo quando abbiamo cantato Tu e D’io a “Viva RaiPlay”.

J-Ax piomba in camerino: “I belloni li abbiamoprovati e sappiamo che non ce ne frega niente. È ora di tornare ai tuoi cari vecchi nerd”. Si riferiva a Danti»

Anna Blue è nata il 2 giugno 2023. «Ci speravo: Festa della Repubblica e giorno in cui venne dato il diritto di voto alle donne». Una liberazione in tutti i sensi per una donna impegnata come Nina. Al Corsera confessa di credere «nel girl power, quello vero, che non è un’operazione di marketing alla Spice Girls. Sono una femmina che lavora in un mondo ancora prevalentemente maschile. Non è una critica all’Italia,ma ingenerale».

Tutto quello che le sta capitando, Nina Zilli lo sapeva già. Lo sapeva già dal Festival di Sanremo 2012. Perché? Semplice. «Lì incontro Lucio Dalla che miracconta tutto quello che mi sarebbe successo. Era un uomo avanti anni luce».

Una passione incredibile quella per Lucio Dalla tanto che il suo bassotto kaninchen si chiama come lui. Ma perché? «Ai miei animali do il nome di persone che ho amato alla follia. A mia madre ho regalato Etta James; a Mojita, che ha 11 anni ed è il cane del mio fidanzato, ho dato un cognome: Lollobrigida, come Gina, perché è una diva».

Poi ci sono Loredana Bertè e Patty Pravo. «Divinità irraggiungibili. Ogni loro parola, ogni loro gesto insegna. Faccio quello che vogliono...».