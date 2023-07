Grave lutto per Monica Leofreddi, è morto il fratello Emilio: «Era un'artista, tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi»

Grave lutto per Monica Leofreddi. Il fratello della nota conduttrice televisiva Emilio Leofreddi, pittore e autore video è morto a Roma ieri, all'età di 65 anni. È lo stesso volto di Ore14 a salutarlo attraverso immagini e parole commoventi.

«Era mio fratello. E’ mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16 nella basilica di Santa Maria in Trastevere».

Monica Leofreddi, morto il fratello Emilio

Tantissimi i messaggi di cordoglio sotto il post della conduttrice: da Sabrina Salerno, Milena Miconi, Juliana Moreira, Matilde Brandi a Giovanna Civitillo, Carolyn Smith, Carmen Russo.

Non sono state specificate le cause del decesso di Emilio, la conduttrice televisiva ha pensato solo ad esaltare le sue doti d'artista postando su Instagram una carrellata di foto che li ritrae insieme in alcuni dei momenti più importanti della vita della conduttrice, come il matrimonio, e della vita professionale dello stesso artista, come le sue mostre.

Chi era Emilio Leofreddi

Emilio Leofreddi era un pittore e autore video classe '58 molto quotato. Impegnato in tematiche sociali, fin dagli anni Novanta ha realizzato video installazioni e performance: la prima fu “Balene”, nel 1992, contro la caccia ai cetacei, e fu patrocinata da Greenpeace.

Nel 1999, Emilio Leofreddi fondò a Roma insieme a Ivan Barlafante, Claudio di Carlo e Andrea Orsini lo studio d’arte collettivo chiamato Ice Badile Studio. Nello steso anno poi espose anche la sua opera “Human being” al M.O.C.A. di Washington D.C. Poi dopo il 2004 Emilio Leofreddi iniziò a concentrarsi sulla questione del viaggio, inteso come opera d’arte, e sul diario di viaggio. Sfruttando queste due tematiche l’artista realizzò tappeti tibetani e tende indiane. Da questa idea prese forma il progetto “Dreams”, grazie al quale Leofreddi ebbe l’opportunità di trasferirsi per qualche tempo in India e scoprire così una cultura completamente diversa dalla sua.

Le opere realizzate in questo periodo furono poi esposte in Italia, ad Art Basel Miami (USA) e nel 2007 alla Xa Biennale del Cairo dove ricevette il Premio della Critica.