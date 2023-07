Amy Winehouse morta 12 anni fa, chi era e cos'è la maledizione del «Club 27»: da Kurt Cobain a Jimi Hendrix

Una voce potente e stupenda spezzata dall'abuso di droga e alcol a soli 27 anni. Sono passati 12 anni dalla morte della cantante soul inglese Amy Winehouse. Proprio il 23 luglio del 2011, giorno della sua morte, la cantanteavrebbe dovuto esibirsi al Paléo Festival di Nyon (VD), data però precedentemente annullata a causa del deteriorarsi del suo abuso di droghe e alcol. Un talento come si usa dire «tristemente sprecato». Con la sua scomparsa entrò a far parte del Club 27 dei grandi artisti deceduti proprio a 27 anni come Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison.