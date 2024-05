William, il "regalo" di compleanno amaro del principe alla figlia Charlotte: cosa è successo

Lunedì 6 Maggio 2024, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 10:14

Lo scorso 2 Maggio, il principe William è stato fotografato mentre era a Birmingham a vedere la partita dell'Aston Villa contro i greci dell’Olympiakos Pireo, peccato che fosse il compleanno della figlia Charlotte: un regalo amaro per la bambina che ha compiuto 9 anni ma la questione sta facendo un certo rumore in giro per i social, alimentando una serie di strane speculazioni sui motivi di questa sua 'assenza' dalla festa della figlia.

Per quale motivo l'erede al trono d'Inghilterra ha preferito recarsi allo stadio piuttosto che presenziare alla festa di compleanno della figlia? Qual è la verità su di lui e su Kate Middleton? Non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono le ultime speculazioni del web.

