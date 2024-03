Robyn Bernard, morta l'attrice della soap «General Hospital»: il cadavere trovato in un campo aperto in California

Giallo in America. L'attrice statunitense Robyn Bernard, che ha interpretato Terry Brock nella soap «General Hospital» per 16 anni, è morta martedì 12 marzo a San Jacinto, in California. Aveva 64 anni. L'ufficio dello sceriffo della contea di Riverside ha confermato il decesso e ha precisato che il cadavere della Bernard è stato trovato in un campo aperto dietro a un edificio che ospita un'attività commerciale. La causa della morte non è stata rivelata e gli investigatori locali stanno ancora indagando sull'accaduto.

Robyn Bernard morta, chi era

Nata il 26 maggio 1959 a Gladewater, in Texas, aveva iniziato giovanissima a cantare canzoni gospel con la sorella minore Crystal, che poi ha recitato nella sitcom «Wings» degli anni '90.

Robyn Bernard, Who Played Terry Brock on 'General Hospital,' Dies at 64 https://t.co/bWriWD3IJq — Variety (@Variety) March 14, 2024

Ha interpretato la figlia del cattivo D.L. Brock (David Groh) per 145 episodi fino alla sua uscita di scena nel 1990. Nella serie, Terry Brock soffre di problemi di alcolismo, che hanno un impatto sulla carriera musicale del suo personaggio. Tra gli altri crediti recitativi della Bernard figurano apparizioni in programmi televisivi come «Whiz Kids», «The Facts of Life», «Tour of Duty» e «Il commissario Maigret» e in film come «Betty Blue» (1986), «Roselyne e i leoni» (1989) e «Kings for a Day» (1997). La sua ultima apparizione sullo schermo è stata in Voices From the High School (2002), dove ha interpretato una psicologa