Maxi tempesta di neve colpisce California e Nevada: disagi e interruzioni

Mentre il Texas affronta l'incendio più grande della sua storia, una potente tempesta di neve sta causando gravi disagi in California e Nevada, lasciando migliaia di abitanti senza corrente elettrica. La Sierra Nevada, nota per le sue cime montuose, sta subendo i venti più forti, con raffiche che hanno toccato i 305 km/h. Nell'area del lago Tahoe, le condizioni meteo avverse hanno portato alla chiusura delle stazioni sciistiche e all'emissione di un'allerta valanghe. Anche l'accesso al parco nazionale di Yosemite è stato limitato, e gli esperti meteo consigliano di rimanere in casa per l'intero weekend. In Nevada, più di 33.000 persone sono senza elettricità, mentre in California il numero si avvicina a 24.000. Inoltre, un segmento di 121 km dell'Interstate 80, una delle autostrade più trafficate, è stato chiuso a causa della tempesta.