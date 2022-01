Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi paparazzato a Cortina con un'altra donna: la verità della figlia Aurora Ramazzotti

Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è finita. La notizia del divorzio, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è sulla bocca di tutti e si va a caccia del gossip. A poco è servito un comunicato congiuto inviato da Michelle e Tomaso per cercare di evitare rumors sulla questione, i paparazzi sono a caccia di scoop. E le foto uscite oggi nel settimanale Chi non fanno altro che tingere ancora di più la cronaca rosa, che diventa quasi fucsia. Mentre la Hunziker è volata in Sardegna per spegnere le sue 45 candeline, l'ex marito è andato a Cortina D'Ampezzo. L'imprenditore è stato beccato con una donna nelle immagini del settimanale di Alfonso Signorini.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Michelle, primo compleanno da single GOSSIP Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi I RUMORS Michelle ed Eros, ritorno di fiamma? SOCIAL Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi le fa gli auguri sui social:... GOSSIP Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché è... LA STORIA Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dal colpo di fulmine... LA COPPIA Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano dopo dieci... LA POLEMICA Aurora Ramazzotti, pigiama party scatenato in una location... IL RITRATTO Aurora Ramazzotti con mamma Michelle e papà Eros per i...

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi le fa gli auguri sui social: ma lei cancella il messaggio e reposta solo il cane

Michelle Hunziker, Tomaso primo week-end da single

Ad invitare Tomaso a Cortina è stata Elisabetta Franchi per farlo distrarre da questi giorni molto difficili per lui. A ronzare attorno all'ex di Michelle c'è stata tutto il tempo una donna bionda, che ricorda molto la Hunziker. A dirla tutta la donna in questione altro non è che l'assistente della stilista, ma pare che sia nel giro di amicizie di Tomaso già da qualche mese e da tempo si vociferava di un'affinità tra i due.

Michelle Hunziker, primo compleanno senza Trussardi (in lacrime). E lui le fa gli auguri: «Donna fantastica»

I motivi della separazione

Sui reali motivi della crisi che ha spinto i due, dopo 10 anni, a separarsi sappiamo ben poco, ma Chi ipotizza che ci sarebbero mesi di discussioni tra Michelle e Tomaso alle spalle iniziati già durante il periodo del lockdown, che la famiglia aveva trascorso nella casa di Bergamo. Non solo, il settimanale di Alfonso, aggiunto un punto di vista nuovo rispetto a quanto detto finora, a quanto pare Trussardi negli ultimi mesi avrebbe vissuto anche una crisi professionale dovuta alla pandemia, che non avrebbe fatto altro alimentare le problematiche.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? Lui risponde così su Instagram

La verità di Aurora Ramazzotti

Momenti molto difficili che avrebbero spinto Michelle a prendere le distanze dalla situazione portandola a decidere di vivere per un periodo da "separati" in casa. Inoltre secondo il settimanale di gossip, Aurora Ramazzotti avrebbe rivelato la verità ad alcuni amici. Si legge: «Aurora non ne poteva più di vedere la madre soffrire». Questo il nuovo retroscena sull’addio di Michelle e Tomaso. Pare che la figlia della Hunziker e di Eros Ramazzotti abbia confidato che questa per lei «era la scelta più giusta».

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco perché è finita

La crisi, nell'aria da tempo

Mentre lui era tornato a vivere a Bergamo, la Hunziker aveva preso le distanze da tutto e addirittura non usciva più con l’autista del marito, bensì con il taxi. Non solo, al compleanno di Aurora, Trussardi non era stato invitato.