Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi le fa gli auguri sui social: ma lei cancella il messaggio e reposta solo il cane

Ha spento ieri le sue prime 45 candeline Michelle Hunziker. Per la conduttrice, nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo (Svizzera), è stato il suo primo compleanno senza Tomaso Trussardi dopo dieci anni vissuti insieme. Tra i dolci messaggi di auguri spunta anche la storia Instagram fatta proprio dal suo ex marito assieme al loro cane Odino: «Buon compleanno - scrive - a una donna straordinaria» e i più romantici avevano già alluso a una separazione consensuale senza rancori. E il messaggio d'altronde lasciava ben sperare, ma così in realtà non è.

La reazione di Michelle agli auguri di Tomaso

Dopo aver fatto una bella scorpaggiata di auguri Michelle ieri stesso ha cominciato a postare le foto delle persone a lei care che le hanno fatto gli auguri sui social. Ecco quindi che tra le Stories della showgirl si vedono gli auguri dell’amica del cuore Serena Autieri, quelli di Laura Barenghi (la sua Make Up artist), quelli che le hanno fatto da Radio Rtl 102.5, quelli di Tv Sorrisi e Canzoni, di Belen Rodriguez, di J Ax e di Anna Tatangelo (suo compagni di avventura a All Together Now). Ma nessuna traccia di quelli che le ha riservato il suo ex marito. Il commento di auguri di Tomaso è arrivato accompagnato da una foto in cui si vede la Hunziker distesa su una chaise lounge con i suoi due cani tra cui Odino. Il pet ha pure un profilo Instagram così Michelle in questo caso ha ripubblicato soltanto la foto sulla poltrona con il tag di Odino. Eliminato completamente il testo «Buon compleanno a una donna stupenda» con cui l'imprenditore le aveva fatto gli auguri.

Michelle Hunziker, primo compleanno senza Trussardi (in lacrime). E lui le fa gli auguri: «Donna fantastica»

Il gossip

Intanto nei giorni scorsi, dopo il messaggio congiunto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno inviato all'Ansa come comunicato ufficiale della fine della loro relazione, i rumors si sono alzati attorno al nome di Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle e papà di Aurora. Qualcuno ha addirittura azzardato l'ipotesi di un ritorno di fiamma: ma il cantante ha sottolineato di essere single.