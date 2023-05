Michelle Hunziker, il giorno speciale della figlia Sole: «Oggi la comunione». La dolce foto con la sorellona Aurora

È tempo di sacramenti. «Sole ha fatto la comunione», scrive Michelle Hunziker nelle sue stories, pubblicando una foto di Aurora Ramazzotti, che da brava sorellona accompagna le piccole Sole e Celeste (che ha avuto con l'ex Tomaso Trussardi) per la galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sole ha il tipico abbigliamento da comunione: coroncina di fiori, e vestito bianco. È lei la protagonista della giornata e Michelle lo annuncia ai fan, mostrando sui social anche il suo outfit.

Michelle Hunziker, i festeggiamenti

I follower della showgirl aspettano trepidanti le prossime story per scoprire quali festeggiamenti ha riservato Michelle alla piccola Sole.

Come poteva mancare il padre Tommaso Trussardi, dati i rapporti positivi che hanno mantenuto dopo la separazione lui e Michelle. «Comunione», scrive l'imprenditore su una sua foto in bianco e nero con un festone sul capo. A grande sorpresa, Michelle pubblica una foto insieme al fratello: «My brother and I», scrive sulla story in cui sorridono e si abbracciano.

Presente anche il nuovo arrivato nella famiglia Ramazzotti Hunziker, il piccolo Cesare. Il promogenito di Aurora Ramazzotti ha reso zie giovanissime le piccole Sole e Celeste, come poteva mancare alla comunione della zia?