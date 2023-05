Aurora Ramazzotti e l'“ora d'aria” dal figlio, la replica agli haters: «Prendersi del tempo per sé fa bene alla salute mentale»

Aurora Ramazzotti e l'«ora d'aria» dal figlio, continua la polemica. Un semplice e innocente post su Instagram della neo mamma del piccolo Cesare Augusto ha generato una vera e propria bufera social. Due giorni fa la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva condiviso sulla sua bacheca Instagram una foto in cui si trovava in un locale a sorseggiare un succo d'arancia. A corredo una didascalia che ha scatenato la furia dei leoni da tastiera: «Ora d'aria per mami». Berretto in testa, occhiali da sole, niente trucco e una t-shirt bianca. Un look che tante mè (quasi) una divisa per tante mamme. Una foto innocua, ma che ha scatenato la polemica, “in piazza” proprio le mamme.

Aurora Ramazzotti e «l'ora d'aria» dal figlio. Mamme scatenate sui social: «Solo io in quei 60 minuti pulisco casa?»

Aurora Ramazzotti e l'"ora d'aria" dal figlio, le repliche agli haters

I commenti non hanno tardato ad arrivare. «Solo io nella mia ora d'aria vado a comprare cose per lui?», scrive una giovane mamma. «Io nella mia ora d’aria pulivo casa», scrive un'altra. «Io 21 mesi quasi e ancora non ho un'ora d'aria», fa eco una terza. «Beata te...io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos'è l'ora d'aria» ancora. Ora Auri stanca delle critiche è tornata sui social per mettere a tacere, o almeno provarci, le critiche ingiustificate e feroci che le sono piovute addosso.

L'influencer zittisce tutti

«Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto “ora d’aria” e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e sono andata a farmi i fatti miei in giro» e continua «sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa sta benedetta ora». La Ramazzotti sottilinea che in queste ore su Instagram si dibatte «rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi)».

E aggiunge: «La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa, ma Cesare era proprio di fianco a me quindi stanno litigando per niente». Poi nell'altra storia Instagram scrive: «Un giorno poi magari parleremo del fatto che si ha la possibilità di farlo prendersi del tempo per sè è importante per la salute mentale»