Aurora Ramazzotti e la somiglianza con Rosa Ricci di "Mare Fuori": «Se me lo dite di nuovo...»

«Al prossimo "somigli a Rosa Ricci" vado a fare il provino di Mare Fuori». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto (con ironia) a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. In pratica, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua a sottolineare che molti suoi follower le fanno notare l'incredibile somiglianza con Maria Esposito (Rosa Ricci nella serie televisiva).

Aurora in questo periodo sta vivendo in toto l'esperienza della maternità, imparando ogni giorno qualcosa dal suo primogenito Cesare, nato dall'amore con il fidanzato Goffredo Cerza.

Naturalmente la figlia di Michelle ed Eros non perde l'ironia, tant'è che si è candidata scherzosamente come attrice per la serie televisiva che sta facendo impazzire grandi e piccini.

Aurora Ramazzotti alla Fashion Week

Anche Aurora Ramazzotti ha partecipato alla Milano Fashion Week. La figlia di Michelle ed Eros nelle ultime ore ha pubblicato alcune foto attraverso le sue Instagram stories che la riprendono mentre si prepara per lo show di Diesel. Il look di Aurora Ramazzotti aveva quel tocco irresistibile di glamour e ovviamente non poteva mancare un trench in pelle total black che fa da contrasto con l'outfit che si intravede sotto il coprispalle. Un look che rispecchia la personalità fresca e glamour di Aurora Ramazzotti.

Aurora mamma di Cesare

Aurora Ramazzotti è mamma dallo scorso marzo del piccolo Cesare, nato dall'amore con Goffredo Cerza. Il piccolo di casa, nato nella Clinica Sant'Anna di Sorengo in Svizzera, sta crescendo.

Il nipote di Michelle ed Eros Ramazzotti è circondato d'amore e il suo svezzamento sembra procedere per il meglio. Durante le vacanze di Capodanno in Messico con nonno Eros e Dalila Gelsomino, Cesare è riuscito a muovere anche i suoi primi passi.