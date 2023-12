Aurora Ramazzotti, le dolci parole durante l'intervista a "Mamma Dilettante 2": «I bambini uniscono le famiglie»

Venerdì 29 Dicembre 2023, 11:16

Aurora Ramazzotti è l’ospite della nuova puntata di ‘Mamma Dilettante 2’, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Tanti gli argomenti toccati durante la chiacchierata, dal rapporto con il compagno Goffredo al ruolo di nonni di Michelle ed Eros. “Abbiamo una famiglia allargata. È bello per questo, noi ci vogliamo tutti molto bene e i bambini uniscono le famiglie. I miei genitori sono contentissimi. Vedo che hanno lo sfondo del telefono con le foto di Cesare, sono proprio fieri. È molto emozionante per me, soprattutto perché io sono una un po’ fredda a volte nelle emozioni, mi colgo a lasciarmi andare molto di più quando c’è Cesare”. Immagini da Ufficio Stampa



