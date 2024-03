Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, copertina sexy fra pizzo e trasparenze: il momento d'oro di madre e figlia

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sexy come non mai sulla copertina del magazine "Tings". Madre e figlia posano in lingerie, con abitini di pizzo trasparente che lasciano poco spazio all'immaginazione. Fotografate da Justin Campbell, Michelle e Aurora hanno posato per la settima edizione del progetto Steel: il look affidato a Giorgio Branduardi, che ha valorizzato la femminilità delle due puntando su un effetto nudo.

La svizzera sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista lavorativo: "Michelle Impossible & Friends" su Canale 5 nella serata di martedì ha raggiunto 1.975.000 spettatori, ottenendo il 14.1% di share. Sul fronte privato, inoltre, sembra andare a gonfie vele la storia con il noto osteopata Alessandro Carollo.

Aurora Ramazzotti si sta godendo invece la maternità, con la nascita un anno fa del piccolo Cesare. Insieme al compagno Goffedo Cerza, la figlia di Michelle mosra quotidianamente sui social scorci della sua vita familiare, senza mai rinunciare alla privacy del piccolo.

Una scelta in controtendenza con le abitudini di molte altre influencer, che invece espongono i loro bambini sui social senza filtri.