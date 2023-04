Aurora Ramazzotti, primo selfie con Cesare: «Ecco il mio corpo post parto». Le foto prima e dopo il pancione

Sono passati ormai dieci giorni da quando Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo figlio, Cesare. La figlia di Michelle Hunziker è tornata sui social per mostrare ai suoi follower quanto il suo corpo sia cambiato in soli 10 giorni: il pancione è ormai sparito e piano piano Aurora sta tornando alle sue forme naturali.

«10 giorni post parto, il corpo è magico», scrive Aurora Ramazzotti a corredo di un tenero scatto in cui si mostra riflessa davanti allo specchio mentre tiene in braccio il suo Cesare.

La Ramazzotti, durante il periodo di gravidanza, aveva spesso parlato del cambiamento del suo corpo, proprio per questo la compagna di Goffredo Cerza non ha mai tolto l'attività fisica dalla sua routine. Ha sempre considerato lo sport, ovviamente adatto alle sue condizioni fisiche, come uno sfogo e una liberazione, anche durante il periodo di gestazione. Non finisce quì. Aurora inoltre condiviso l'ultima foto che ha scattato prima delle contrazioni, quando il pancione era ancora «esplosivo»: «Questo è l'ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro», scrive Aurora a corredo della tenera immagine scattata in clinica poco prima del parto.