Michelle Hunziker e Elisabetta Franchi, ai ferri corti per Trussardi? La stilista rompe il silenzio: «Se un amico sta male apro il cuore»

È ancora sotto i riflettori la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Reduce da Michelle Impossibile la svizzera torna nella bufera dei rumors e stavolta c'entra la Fashion Week di Milano. Secondo Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Elisabetta Franchi avrebbe tagliato dalla sua sfilata lo spazio che aveva riservato alla linea di creme della showgirl ex di Trussardi, per solidarietà al collega. Voci a cui la Hunziker non ha replicato a differenza della stilista che ha spiegato la verità.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Hunziker, spunta il nuovo (presunto) fidanzato IL BACIO Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il bacio IL PERSONAGGIO Michela Giraud, la Stand up e la sfacciataggine LO SHOW Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si baciano su Canale 5:... PERSONE Tomaso Trussardi, la foto con il cane dopo la separazione: due... IL NUOVO PROGRAMMA Michelle Hunziker torna con Eros Ramazzotti (in tv).... VIDEO Michelle Hunziker e il San Valentino da single: «Storia... TELEVISIONE Michelle Hunziker dopo la separazione: «Con Tomaso... IL PERSONAGGIO Tomaso Trussardi, porto in tv la mia passione per i motori su... IL DIVORZIO Michelle Hunziker, Trussardi rompe il silenzio: «Eros... GOSSIP Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma?... GOSSIP Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi paparazzato a Cortina con... SOCIAL Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi le fa gli auguri sui social:... SOCIAL Michelle Hunziker, primo compleanno senza Trussardi (in... I RUMORS Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? Lui...

Michelle Hunziker, dopo l'addio a Tomaso Trussardi spunta il nuovo (presunto) fidanzato: lui ha 14 anni in meno di lei. Ecco chi è

Hunziker-Franchi, da amiche a nemiche? La smentita della stilista

Elisabetta ha negato a chiare lettere le indiscrezioni: «Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante e ne inventano sempre tante. La verità è che sono una grande amica sia di Michelle sia di Tomaso. Io smentisco assolutamente». Non spiega alla fine il motivo a Fanpage la stilista ma non nega il rapporto speciale che ha con il suo amico. «È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano a capolinea, io divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto».

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi paparazzato a Cortina con un'altra donna: la verità della figlia Aurora Ramazzotti

Il gossip

Non solo la Franchi ma Tomaso in questo periodo può assolutamente contare anche su Naomi Michelini, nipote e assistente privata della stilista. Le paparazzate tra i due sono state tante ma i diretti interessati hanno fermamente negato dicendo chiaramente che non c'è nulla di più di una grande amicizia.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si baciano su Canale 5: «Ma siamo solo amici»

I motivi della separazione

Quello percui il gossip non si da pace è non sapere ancora i motivi della separazione reali o presunti. La crisi, a detta delle indiscrezioni, era già iniziata durante il lockdown e non si è mai risolta.

Dalla storia d'amore durata 10 anni sono nate Sole e Celeste e i genitori assicurano che per il bene delle loro bambine rimarranno sempre uniti. Michelle intanto si è trasferita con le figlie nella casa di milano mentre Trussardi fa il pendolare da Bergamo.