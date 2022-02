Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si baciano su Canale 5: «Ma siamo solo amici»

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornano a far sognare i loro fan. In prima serata, su Canale 5, nel corso della prima puntata di Michelle Impossibile - il one woman show della svizzera - i due si sono scambiati un bacio sulle labbra. «Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avresi accettato il mio invito…», ha detto Michelle accogliendo Eros sul palco. «Perchè continuano a scrivere che torniamo insieme? Perchè devono vendere», ha aggiunto. «La nostra è stata una bellissima storia, è normale che ne scrivano», ha replicato il cantante.

Il bacio di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

«Noi siamo qui per incoronare la nostra amicizia», ha ribattuto la showgirl svizzera, prima di lasciare spazio a "Più bella cosa non c’è", la canzone di Eros a lei dedicata. Al termine dell'emozionante esibizione, i due si danno un bacio a stampo sulle labbra. Un rapporto speciale quello fra Eros e Michelle, dalla cui unione è nata Aurora Ramazzotti, e che continua nonostante il divorzio. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la Hunziker sa di poter contare ancora sul suo "vecchio amore" Eros.