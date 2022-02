Mercoledì 16 Febbraio 2022, 13:55

Nuovi dettagli non sfuggono ai fan che seguono entrambi i personaggi sui social: a far parlare adesso è una foto pubblicata su Instagram da Tomaso Trussardi Foto: Kikapress Music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Michelle Hunziker, la separazione da Trussardi: è davvero questa la cifra richiesta per il mantenimento?