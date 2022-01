Michelle Hunziker, Trussardi rompe il silenzio: «Eros Ramazzotti stia al suo posto»

La loro separazione ha fatto rumore, ma - comunicati ufficiali a parte - ancora nessuno dei due ne aveva parlato pubblicamente. Ora Tomaso Trussardi ha deciso di rompere il silenzio, rilasciando un'intervista al Corriere della Sera in cui racconta il suo addio a Michelle Hunziker e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. L'imprenditore ha lanciato una frecciatina a Eros Ramazzotti, che nei giorni scorsi aveva parlato della fine del matrimonio di Tomaso e Michelle: «Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”».

APPROFONDIMENTI GOSSIP Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma?... GOSSIP Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi paparazzato a Cortina con... SOCIAL Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi le fa gli auguri sui social:... SOCIAL Michelle Hunziker, primo compleanno senza Trussardi (in... GOSSIP Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco perché... GOSSIP Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché è...

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? «Io per lei ci sarò sempre»: il cantante racconta la verità

Tomaso Trussardi racconta la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker

Trussardi ha smentito categoricamente i rumors sui presunti tradimenti all’interno del matrimonio: «Non ce ne sono stati». Mentre sulla famiglia allargata ha detto: «Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena».

Il rapporto complicato con Aurora Ramazzotti

Più complicato, invece, sembra il rapporto con Aurora Ramazzotti, che fin da subito si è schierata con la madre Michelle: «Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore - ha dichiarato Trussardi - sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo».