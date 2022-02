Giovedì 17 Febbraio 2022, 15:03

Un bacio sulle labbra in diretta televisiva ha fatto sognare ieri sera i fan di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, di nuovo insieme dopo 20 anni di separazione sul palco di Michelle Impossible. Il nuovo programma condotto dalla biondissima svizzera in prima serata su Canale 5 non poteva desiderare un esordio migliore, con uno show impeccabile e denso di emozioni. Ma a lasciare il segno nel cuore degli spettatori è stato soprattutto il sipario romantico tra Michelle e Eros, che ha lasciato tutti con una sola domanda, rimbalzata su tutti i social: torneranno insieme? Ecco cosa ne sappiamo.

Il siparietto romantico: «La nostra è una bellissima storia»

A lanciare l'arrivo sul palco di Eros, un emozionante tributo musicale da parte di Michelle che ha intonato "Più bella cosa" uno dei più grandi successi del cantante, scritto proprio negli anni dell’inizio della loro relazione e con l’arrivo della figlia Aurora. Poi c'è stato lo scambio di battute con cui lei lo ha accolto sul palco ha fatto sciogliere i fan: «Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avresi accettato il mio invito. Perchè continuano a scrivere che torniamo insieme? Perchè devono vendere» ha detto Michelle. «La nostra è stata una bellissima storia, è normale che ne scrivano» è stata la risposta del cantante.

Un possibile ritorno di fiamma? Lei smentisce, ma i fan ci sperano

Come Albano e Romina, la bionda svizzera e il cantante sono una delle coppie più amate dello spettacolo e lo show di ieri, tra giochi di sguardi e battute, ha fatto riaccendere le speranze nei cuori di molti che da anni sperano di vederli tornare insieme. Tuttavia la conduttrice, proprio sul palco ha smentito categoricamente ogni possibilità: «Siamo qui per incoronare questa amicizia, per dire a tutti che noi siamo solo amici, così non scriveranno più che torniamo insieme».

Le parole di Eros e Michelle sui social

Sui social Eros ha condiviso due storie, due frasi che secondo molti fan sarebbero dedicate proprio a Michelle: la prima è «Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal)». Una descrizione che calza a pennello proprio con la conduttrice, donna che ha fatto della sua risata uno dei biglietti da visita del suo successo. E poi, in un'altra storia il cantante cita Vasco Rossi: «Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen». Secondo molti fan, si tratta di un messaggio che rivendica la libertà del bacio di ieri sera, come un gesto estemporaneo e "libero" che non indica alcuna volontà di tornare insieme.

Michelle invece ha pubblicato la loro foto insieme sul palco, e in un lungo post ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la puntata del suo show. La prima frase però sembra proprio dedicata a lui «Erano vent'anni che aspettavo questo momento».