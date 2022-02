Giovedì 17 Febbraio 2022, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:29

L'altro ieri ha tenuto banco a "Michelle Impossibile" lo show della Hunziker su Canale 5 e ora si torna a parlare di lei, ricordando il successo di "Lol- Chi ride è fuori" che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Ma Michela Giraud è un'attrice comica straconosciuta, 35 anni, romana, bisnipote di Alfredo Giraud, vicepresidente del Savoia finalista nel campionato di Prima Divisione 1923-1924 e nipote dei calciatori Raffaele, Michele e Giovanni.

Da ragazzina studia danza classica per dieci anni. Racconta: «In realtà questa della danza classica è un falso mito: è vero che ho fatto dieci anni di danza, ma ho praticato tutti gli stili, tra cui anche danza classica. La danza era lo sport che tutte le ragazzine borghesi dovevano praticare, e così io ho passato dieci anni in ultima fila».

Si diploma al Liceo Classico Mamiani di Roma, dove è compagna di classe del comico Edoardo Ferrario. Nel 2006 si iscrive alla Sapienza dove consegue dapprima la laurea triennale in studi storico-artistici nel 2010 e successivamente la laurea specialistica in storia dell’arte moderna nel 2013.

Nel 2011, la Giraud inizia a studiare recitazione presso il Teatro Azione, dove consegue il diploma d’attrice nel 2013. Successivamente, nel 2014, si iscrive al master dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, corso parallelo a quelli di recitazione e regia, in studi storico-artistici, drammaturgia, sceneggiatura, cinema e televisione. Nel 2015 la vediamo nel cast di "Colorado" per poi comparire in quello di "CCN – Comedy Central News" su Comedy Central, per tre edizioni.

L'attrice partecipa alla prima e alla seconda edizione di "Natural Born Comedians" su Comedy Central e fa parte del cast del film "I babysitter" con Francesco Mandelli nel 2016. È stata anche a "Sorci verdi" sia come stand-up comedian che come autrice, ruolo che ha ricoperto anche presso la redazione di "Quelli che il calcio".

Riguardo alla Stand up Comedy, Michela Giraud dice: «Non ho mai contemplato una carriera artistica: ho studiato Storia dell’Arte perché mi piaceva tanto – ero indecisa tra arte e giurisprudenza – e dopo ho seguito la mia passione che era recitare. La recitazione, però, presto mi è stata stretta perché si trattava di interpretare i pensieri degli altri, mentre io sentivo di avere delle cose da dire e avevo l’urgenza di farlo. Da lì ho iniziato a fare stand up comedy in un momento in cui, onestamente, nessuno mi avrebbe dato una lira. Fare stand up in un Paese in cui le persone non sono abituate a sentirsi dire le cose in faccia e senza filtri è stato complicato, ma a me piaceva e in modo incosciente sono andata avanti».

Prende parte alla nuova edizione de "La TV delle ragazze", programma andato in onda su Rai 3 con il titolo "La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018", e partecipa anche al "Il posto giusto" su Rai 3.

Dal giugno 2020 eredita da Saverio Raimondo la conduzione di "CCN – Comedy Central NewsW" e nell’aprile 2021 Michela Giraud partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video "LOL – Chi ride è fuori".

«Non è stato facile in tempi di pandemia lavorare senza pubblico. Quella di non sentire il calore della platea che ti dice “ti voglio bene” è una grande mancanza, perché essenzialmente questo è un mestiere per persone disperate che hanno bisogno di sentirselo dire. Questo ovviamente non c’era e in più dovevo inserirmi in un contesto con persone che facevano questo lavoro da molti anni, il tutto mantenendo la concentrazione e non solo non potendo ridere, ma nemmeno sorridere. Questa limitazione in particolare è stata una grande difficoltà per me perché io ho un modo di fare molto piacione, molto seduttivo, e il sorridere fa parte del mio atteggiamento. Il momento in cui ho pensato “non resisto più”? Beh, chiaramente con il tiptap di Elio e le due facce di Lillo» dice.



Nel giugno del 2021 è nel cast del film “Maschile singolare”, per la regia di Matteo Pilati e Alessandro Guida, sulla piattaforma di streaming Prime Video. A settembre viene annunciata per condurre una puntata de "Le Iene" con Nicola Savino.

Da diverso tempo, Michela Giraud è fidanzata con Riccardo Contumaccio, giornalista e speaker radiofonico romano (lavora a Tele Radio Stereo). «Di Riccardo - dice lei - tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte… ma io amo il suo Richard Benson». La storia della coppia va a gonfie vele, anche se i due non rivelano da quanto tempo stanno insieme. Riccardo, secondo le confessioni di Michela durante i suoi esilaranti sketch, è fonte d’ispirazione per le esibizioni in pubblico.

Sui social la Giraud è molto attiva, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Il suo profilo Instagram conta più di 353mila followers: @michelagiraud. La sfacciataggine, come dice lei, è forse la sua arma migliore:

«Ho una caratteristica che irrita molto: la sfacciataggine. Il mio essere sfacciata irrita, perché rompo alcune regole non scritte, come per esempio “Non si dicono parolacce” o “Una ragazza deve comportarsi per bene”. La mia stessa esistenza è irritante, la gente pensa “Lei è sfacciata, è sicura di sé e quindi la posso colpire”. Io però non accetto la rabbia e l’offesa, non sono il serbatoio di ansia e rancore. Alla fine, però, mi dispiace per chi offende perché io continuerò a lavorare e a fare quello che amo, e a chi non sta bene si sentirà frustrato».