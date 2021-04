Michelle Hunziker: «Ecco perchè mia figlia Aurora ha i tratti asiatici. E' una storia curiosa»

Michelle Hunziker, reduce delle accuse di razzismo intentatole per aver fatto il verso alla popolazione cinese al fanco di Gerry Scotti a Striscia La Notizia, spiega ai suoi follower Instagram la ragione dei tratti del volto "orientaleggianti" di sua figlia Aurora Ramazzotti, che sarebbero dovuti proprio ad un sua eredità genealogica asiatica.

«Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?» dice Michelle al fianco della mamma Ineke, nelle sue storie Instagram in cui spiega, a partire dagli occhi a mandorla, come mai la primogenita, figlia del cantante Eros Ramazzotti, abbia sembianze orientali. Dopo aver mostrato una foto di Aurora prende la parola la mamma di Michelle che spiega: «Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi». Quindi «abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti», conclude la Hunziker.

Le accuse di razzismo

I conduttori di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker erano stati accusati di razzismo dalla pagina instagram Diet Prada per aver messo in scena, durante la puntata delllo scorso 12 aprile, un siparietto in cui facevano il verso ai cinesi, allungando i propri occhi con l'aiuto delle mani e parodizzando la parlata orientale. La pagina che ha sollevato la polemica, vanta oltre 2,7 milioni di followers ed è la stessa che scatenò l'accusa di razzismo contro Dolce&Gabbana, sempre contro il popolo cinese, nel Novembre del 2018. La denuncia dell'epidosio di Striscia la Notizia aeva ben presto scatenato moltissime reazioni social infiammando gli utenti,e la risposta di Michelle Hunziker non si era fatta attendere «Non era mia intenzione ferire», «chiedo umilmente scusa» aveva dichiarato la conduttrice svizzera in un post Instagram.

