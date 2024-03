Michelle Hunziker, scontro con Selvaggia Lucarelli: «Bisogna stare attente a gettare fango». E la giornalista risponde su Instagram

Botta e risposta tra Michelle Hunziker e Selvaggia Lucarelli. Ospite nel salotto di "Verissimo", la conduttrice ha commentato le recenti dichiarazioni della giornalista in merito alla sua associazione "Doppia Difesa", finita al centro delle inchieste della Lucarelli. Una risposta, la sua, che ha provocato l'immediata reazione sui social.

Le parole di Michelle Hunziker

Continuano le polemiche tra Michelle Hunziker e Selvaggia Lucarelli. In occasione della sua intervista a "Verissimo", la conduttrice televisiva ha risposto alle parole della giornalista, che nei giorni scorsi aveva ampiamente criticato l'associazione per aiutare le donne vittime di violenza "Doppia Difesa", fondata dalla Hunziker insieme all'avvocata Giulia Bongiorno: «Doppia difesa? È un progetto molto importante che porto avanti con Giulia Bongiorno dal 2007, soprattutto dopo aver sofferto di una situazione molto delicata che metteva in pericolo la vita di mia figlia Aurora Ramazzotti. Tante donne denunciano, ma muoiono nell’attesa di giudizio. Lottiamo nel quotidiano con beneficenza, ma questa non deve essere sbandierata, la beneficenza si fa e basta. Doppia difesa è un progetto di vita. Non ho risposto a quella polemica perché la nostra fondazione è onesta e trasparente. Non siamo una fondazione fantasma, anzi. Noi operiamo e se c’è qualcuno che ha lottato per avere due leggi, uno sullo stalking e “codice rosso”, quella è Doppia Difesa. Certe volte bisogna stare attente a gettare fango su realtà che ci mettono tanto cuore».

La risposta di Selveggia Lucarelli

Immediata la risposta della giornalista, che ha scelto Instagram per commentare le parole della Hunziker: «Questa l'avevi già detta Michelle, mi hai querelata e il giudice ha dato ragione a me. Quindi quella che è stata poco attenta a cosa faceva Doppia Difesa (non rispondeva a troppe donne in pericolo e difficoltà) sei stata tu. E chi ha gettato fango su chi ha documentato la verità, sei stata tu. Si può ammettere l'errore e chiedere scusa, ma queste non sbagliano mai oh». Una risposta decisa, seguita anche dallo screen della sentenza del giudice e da un "invito" della giornalista: «Ripassa quello che ha scritto il giudice, ovvero che nessuno ha gettato fango ma è stata detta solo la verità».

La vicenda

Al centro delle indagini di Selvaggia Lucarelli dal 2018, in questi anni la fondazione "Doppia Difesa" è stata ampiamente criticata dalla giornalista per il suo modus operandi: «Nessuno mi rispondeva negli uffici, non rispondevano alle mail, le pagine social di Doppia Difesa erano piene di commenti di protesta, c’era pochissimo personale e dopo mie verifiche ho scoperto che a rispondere alle donne (quando rispondevano) c’era una segretaria che si alternava a un’altra e talvolta addirittura la madre di Michelle Hunziker.

Una ragazza mi raccontò addirittura di essere andata a citofonare nella sede per un’urgenza e le fu risposto: mandi una mail».

Un'inchiesta, quella della Lucarelli, che aveva portato ad una querela da parte delle due fondatrici dell'associazione, archiviata però in questi giorni dopo quasi sei anni. Come si legge negli atti, infatti, «appare difficile ritenere che, a fronte di migliaia di richieste di assistenza, la Fondazione potesse dare tempestiva risposta potendo contare su una sola segretaria a tempo pieno e su un’altra a tempo parziale». Il giudice ha confermato che «tutte le circostanze di fatto riportato nell’articolo della Lucarelli hanno trovato riscontro» e ha ritenuto l’associazione «scarsamente operativa». Una vittoria, quella della giornalista, festeggiata sul suo profilo Instagram: «Doppia Difesa è stata più uno spot che un aiuto alle donne», ha commentato la Lucarelli.