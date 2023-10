Michael Caine si ritira dal cinema, basta film: «Cosa potrei fare di meglio?». L'attore ha 90 anni

Michael Caine addio cinema. L'attore ha confermato di aver dato addio al mestiere di attore dopo aver dichiarato un mese fa di esser «più o meno andato in pensione». 90 anni, di cui 66 passati recitando, il due volte premio Oscar ha detto alla Bbc che stavolta è la volta buona. «Ho deciso. Ho fatto un film da protagonista e ricevuto incredibili recensioni. Cosa potrei fare di meglio?», ha detto la star il cui vero nome è Michael Micklewhite: «Le uniche parti possibili sono quelle del novantenne. Al massimo di un 85enne. Non sarò più protagonista. Così mi sono detto: meglio lasciare adesso. Ho 90 anni. La mia preoccupazione è di arrivare vivo all'ora di pranzo».

Caine aveva già in passato annunciato piani per la pensione e che The Great Escaper sarebbe stato il suo ultimo film.