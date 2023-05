Helmut Berger, è morto l'attore ed ex modello austriaco: lavorò con Luchino Visconti, aveva 78 anni

Addio ad Helmut Berger: l'attore ed ex modello austriaco è morto, aveva 78 anni. Lo riportano i tabloid austriaci e tedeschi. Berger lavorò anche con Vittorio De Sica in “Il giardino dei Finzi Contini”, nel 1975 fu il protagonista maschile di Salon Kitty di Tinto Brass. Veniva chiamato "dannato".

Helmut Berger, the Austrian actor best known for his work with Luchino Visconti, has died. He was 78.@derspiegel — https://t.co/nAoftEgula pic.twitter.com/cbJBFRsktZ — The Daily (@CriterionDaily) May 18, 2023

l successo giunse con La caduta degli dei (1969), diretto nuovamente da Visconti, il quale gli affidò la parte del nevrotico e decadente personaggio di Martin von Essenbeck.

Il regista gli farà poi interpretare il ruolo dell'infelice sovrano Ludovico II di Baviera nel film Ludwig (1973), nonché quello del cinico Konrad in Gruppo di famiglia in un interno (1974). Di Visconti si sentiva ancora la sua «vedova», «Come potrebbe essere diversamente? È stato il mio maestro, di vita e di cultura - aveva raccontato in una delle sue ultime interviste - .

Si è mai sentito discriminato per aver dichiarato apertamente la sua bisessualità? «Mai. E pensi che sono stato il primo ad avere avuto il coraggio di dirlo apertamente. D’altronde che cosa avrei dovuto fare? Sono così e così rimango, piaccia o no. Ognuno ha diritto alla propria natura». Lei ha sempre consumato alcol, droghe e sesso libero, ha sperperato il denaro, è stato in prigione, ha tentato il suicidio. C’è qualche eccesso che rimpiange di non aver praticato? «Non ho rimpianti, per fortuna ho provato tutto. Ho vissuto quattro vite e sono soddisfatto di tutte e quattro. E comunque sono ancora qua».