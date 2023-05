Jamie Foxx, l'allarme degli amici di famiglia: «Si stanno preparando al peggio»: il giallo del ricovero

Jamie Foxx, prosegue il giallo sulle condizioni di salute dell'attore americano. «La famiglia si sta preparando al peggio», fa sapere una fonte vicina all’attore, da tempo ricoverato in ospedale. In cura da quattro settimane dopo aver sofferto di una ancora oscura «grave emergenza medica», Foxx si trova in una struttura medica in Georgia dove è tenuto “sotto osservazione”.

Una fonte vicina alla famiglia ha riferito a Radar Online che la sua famiglia «spera per il meglio ma si prepara al peggio», dopo il suo ricovero in ospedale: «La famiglia di Jamie è sicura che sta migliorando, mentre i medici cercano di andare a fondo per capire la natura dei suoi problemi».

Jamie Foxx, come sta? Ricoverato da tre settimane in gravi condizioni. Gli amici: «Pregate per lui»

La scorsa settimana, alcune hanno detto a Page Six che «non era cambiato nulla, Jamie è ancora nelle stesse condizioni». In un post su Instagram mercoledì, la sua famiglia aveva scritto: «Apprezziamo tutto questo amore». Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle sue condizioni, portando a speculazioni sulla gravità della sua malattia.

Família de Jamie Foxx está se preparando para o pior cenário possível pic.twitter.com/5BgSA7m67Z — AdoroCinema (@adorocinema) May 12, 2023

L'attore - 55 anni - premio Oscar nel 2005 per la sua interpretazione del pianista e cantante Ray Charles nel film biografico Ray, è stato portato in ospedale martedì l’11 aprile.