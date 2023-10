Morta Mia Split, l'attrice hard russa aveva solo 23 anni. Rocco Siffredi: «Rimarrai per sempre nel mio cuore»

È morta l'attrice hard Mia Split. Aveva solo 23 anni, era una modella e attrice hard russa. Non è ancora chiara la dinamica della morte. Le prime ipotsi parlano di suicidio. È stato l'attore Rocco Siffredi a dare la notizia. Ha pubblicato un post su Instagram: una foto insieme di quando hanno lavorato insieme.

Cicciolina, da regina del porno all'elezione in Parlamento. Chi è Ilona Staller: vita, carriera e curiosità

Morta l'attrice Mia Split, il ricordo di Rocco Siffredi

Siffredi scrive un ricordo commosso: «Mia, una sensibilità non comune, una eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di andartene ma lo rispetto anche se fa male e sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene».