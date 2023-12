Pamela Anderson senza trucco sul red carpet dei Fashion Awards: «È una scelta di libertà»»

Giovedì 7 Dicembre 2023, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 12:33

Pamela Anderson ha detto basta a trucchi e finzioni e da qualche tempo si mostra in pubblico solo in versione totalmente naturale. E lo fa anche in occasioni speciali come i Fashion Awards di Londra.

E non è la prima volta che accade, la bagnina più amata degli anni ’90, ha sfilato davanti ai flash di fotografi e telecamere lanciando un inno alla semplicità rigorosamente make up free. Neanche un filo di rossetto ad incorniciare il viso della 56enne.

La stessa scelta l’aveva fatta un paio di mesi fa a Parigi, quando si era anche detta troppo impegnata a godersi la città e la sua bellezza per perdere ore e ore davanti allo specchio per il trucco.

Di recente aveva spiegato anche al magazine People la sua scelta, raccontando che «inseguire la giovinezza è inutile» e che delle due è meglio «abbracciare ciò e chi siamo nel momento in cui lo stiamo vivendo cercando di essere felici per ciò che si ha».