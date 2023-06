Damiano dei Maneskin ha una nuova fiamma? Il cantante “beccato” in hotel con Jessie Andrews: lei è un'ex pornostar, modella e dj

Alcool, sesso e Rock 'n' Roll. C'è (quasi) tutto nella vita del frontman dei Maneskin. Ci sono soprattutto tante donne. Dopo la rottura con Giorgia Soleri, la sua storica fidanzata, per “colpa” di un bacio (e chissà cos'altro) con la modella Martina Taglienti, Damiano è stato “beccato” con Jessie Andrews, un'ex pornostar, 31enne di Miami.

In un video diffuso in rete - scrive Diva e Donna - il rocker a un evento si avvicina a lei, le posa una mano sulla schiena e la accarezza.

E a Milano i due sono stati avvistati nello stesso albergo.

Damiano e la sua nuova fiamma

Al settimanale diretto da Angelo Ascoli non è sfuggito che entrambi hanno postato sui propri social immagini che li ritraggono da soli, ma con un particolare che è sfuggito a pochi: in quella che pare la stessa camera dell’hotel. Indizi che sono bastati a far parlare di una relazione. Ma la misteriosa ragazza è molto di più di un'ex attrice del cinema hard, dove debuttò a 19 anni, abbandonando poi la carriera per dedicarsi ad altri progetti. Tanti progetti. Sui social Jessie ha un milione e 200mila follower, fa la modella, la dj e la stilista. Insomma un'imprenditrice di successo che si è fatta tutta da sola. E forse questo è piaciuto più tutto a Damiano.

Ma non solo perchè Andrews a Los Angeles è anche la titolare di una galleria d’arte. E negli ultimi anni è tornata anche davanti alla macchina da presa, tornando a fare l'attrice: da comparsa d'eccezione con Timothée Chalamet nel film Hot Summer Nights (2017), Jessie ha partecipato alla serie del 2019 Euphoria (in Italia su Sky).

Un ruolo diverso rispetto al passato. Un passato che lei non ha mai rinnegato: «Il mio successo come star nei film per adulti mi ha dato i mezzi, la conoscenza, la libertà e la carica per essere dove sono oggi».