Suzanne Shepherd, morta l'attrice mamma di Carmela ne I Soprano: aveva 89 anni

L'attrice statunitense Suzanne Shepherd, diventata un volto noto in tv per il ruolo di Mary De Angelis, madre di Carmela Soprano (Edie Falco) nella serie «I Soprano» (2000-2007), è morta all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla sua famiglia senza fornire ulteriori dettagli.

Suzanne Shepherd è morta

L'agenzia funebre Aloia di Garfield, nel New Jersey, ha pubblicato l'annuncio della morte della Shepherd venerdì 17 novembre.

IL CORDOGLIO

La star di «I Soprano» Ray Abruzzo (Little Carmine Lupertazzi) ha postato un tributo su Instagram scrivendo: «È triste sapere della scomparsa di Suzanne Shepherd». Regista teatrale e con una lunga carriera di insegnante di recitazione molto apprezzata, Suzanne Shepherd ha interpretato al cinema la madre di Karen Hill (Lorraine Bracco) in «Quei bravi ragazzi» (1990) di Martin Scorsese (1990). Tra i suoi film figurano «»Mystic Pizza« (1988) di Donald Petrie, »Bullet« (1996) di Julien Temple, »Mosche da bar« (1996) di Steve Buscemi, »Lolita« (1997) di Adrian Lyne, »Requiem for a Dream« (2000) di Darren Aronofsky.