Mariasofia Federico, dal Collegio alla Rocco Siffredy Academy. Il padre: «Mi sento colpevole, spero non l'abbiano plagiata»

Mariasofia Federico, ex allieva del Collegio, ha annunciato di essere entrata nella Rocco Siffredi Academy, la prima classe esclusivamente al femminile dedicata al porno. «Ora posso annunciarvelo, sono stata presa alla Siffredi Academy, e non vedo l'ora di partecipare a questa splendida iniziativa - ha detto sui social la ragazza diventata famosa dopo l'apertura del suo account Onlyfans -. Sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest'anno, sono entrata nel mondo del porno e da lì ho cominciato a rilasciare tantissime interviste e pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male, da parte della maggior parte della società, quindi sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e così accrescere il mio bagaglio culturale».

Il papà di Mariasofia Federico: «Mi sento colpevole»

Il padre di Mariasofia ha commentato la scelta della figlia in diretta a La Zanzara da Giuseppe Cruciani su Radio 24. «Il compito di un genitore è quello di attendere.

Se Sofia ha deciso di intraprendere un determinato percorso significa che c'è stato un difetto di comunicazione fra lei e noi, mi sento in parte colpevole. Partendo dal presupposto che la libertà è sacra. Non è che non rispetto la sua decisione, ma non la condivido, non la comprendo, è differente. Io sono rispettoso di qualsiasi tipo di scelta liberale e libertaria. La più grande dote i una persona è quella di essere non ipocrita. Ritengo che determinate scelte di mia figlia non siano coerenti».

Poi Luca Federico ha spiegato le sue difficoltà nel vedere i contenuti della figlia sui social: «Ne ho visto qualcuno ma mi sono fermato, sono sempre suo padre. Il p... l'ho visto e mi è piaciuto, ma quando si tratta di mia figlia mi fa male. Spero che le persone che abbiano fatto dei video con mia figlia non l'abbiano plagiata, spero solo questo. Vedere però dei quarantenni con lei non mi piace, ha pur sempre 18 anni e tre mesi». Mariasofia ha motivato la sua scelta parlando dell'interesse verso il cinema hard ma anche per la necessità di normalizzare alcuni concetti legati al "sex work".