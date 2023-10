Mia Split, morta l'attrice russa: aveva 23 anni. Rocco Siffredi la ricorda così: «Sensibilità e rara eleganza, dolcezza, questo mondo aveva bisogno di persone come te»

Mia Split è morta, l'attrice russa era giovanissima: aveva 23 anni. Rocco Siffredi ha scritto su Instagram un ricordo per lei: «Mia, sensibilità e rara eleganza, dolcezza, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto doloroso per coloro che ti hanno conosciuto e apprezzato come me sapere che hai deciso così bruscamente di lasciare questo mondo, lo rispetto anche se fa davvero male e so che rimarrai per sempre nel mio cuore e quello del team Siffredi che ti ha sempre amato». La dinamica della morta non è ancora chiara, dalle prime informazioni e, come trapela dal post di Siffredi, la ragazza si sarebbe tolta la vita.

