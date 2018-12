Kate Middleton e Meghan Markle, nuova lite: «William e Harry separati a Natale»

Non si placano le voci di tensione tra Kate Middleton e Meghan Markle, le due reali cognate. Addirittura, secondo il Daily Mail, le due potrebbero non passare Natale insieme e quindi tenere separati anche i mariti William e Harry.

Kate Middleton, violenta lite con Meghan: «È inaccettabile». La replica di Buckingham

Meghan Markle litiga con la principessa Eugenie: «L'ha fatta piangere il giorno del matrimonio»

Le indiscrezioni dei dipendenti di Buckingham Palace ai siti inglesi parlano di alcune liti avvenute in passato che avrebbero incrinato totalmente il rapporto tra le due. Talmente tanto, scrive il Daily Mail, che Kate e William potrebbero boicottare il Natale a Sandrigham House (dove ci saranno invece Meghan, sua madre e Harry), e decidere di passare le feste a casa Middleton, insieme ai suoceri e alla sorella Pippa con il figlio neonato.



In particolare, le tensioni risalirebbero allo scorso Natale, in cui Meghan avrebbe detto di non essersi sentita del tutto benvenuta. A quel punto, Kate avrebbe tentato di parlarle, ma Meghan sarebbe poi andata da Harry a lamentarsi di essere stata "sgridata". A quel punto William avrebbe preso le difese di Kate, riporta il Mirror, che all'epoca era incinta di Louis e quindi particolarmente emotiva.

Il tutto si sarebbe aggravato poi mano a mano che ci si avvicinava al matrimonio di Harry e Meghan: in particolare la Duchessa del Sussex si sarebbe stranita per una tiara di smeraldi che le era stato detto fosse meglio non indossare. Anche in quel caso Harry aveva preso le difese della fidanzata (e poi moglie). Che, dopo anni di invidiabile legame tra fratelli, sia proprio Meghan a rovinare il rapporto di William e Harry?

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA