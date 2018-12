Meghan Markle litiga con la principessa Eugenie: «L'ha fatta piangere il giorno del matrimonio»

Meghan Markle strega cattiva, più che dolce principessa, almeno secondo i rumors di corte. Dopo le lacrime che avrebbe fatto versare a Kate Middleton, dopo i dissapori che avrebbe generato tra suo marito Harry e il fratello William, dopo la lite con la Regina stessa, ora sembra abbia discusso anche con la cara cugina del suo neo sposo, Eugenia di York.

Harry e Meghan si trasferiscono in campagna: «Il trasloco costerà milioni»

Pare che Meghan volesse annunciare la sua gravidanza il giorno stesso delle nozze di Eugenia, ovviamente scelta non approvata per una questione di etichetta, oltre che di gentilezza. Pare però che la principessa fosse andata su tutte le furie e che prima di arrivare all'altare sia anche scoppiata in una violenta crisi di pianto, irritata dallo sgarbo della duchessa, che, peraltro, non ha presenziato alla successiva festa. In quella stessa occasione lo stesso cugino Harry ha fatto un'apparizione di pochi minuti, il tempo di consumare un drink e poi è tornato dalla sua Meghan.



Secondo i rumors di palazzo i malumori sarebbero tali da spingere Harry e Meghan a trasferirsi in una tenuta di campagna, lontani dalla loro famiglia, anche se la scusa ufficiale sembra essere legata al bambino che nascerà che in questo modo potrà godere di un ampio spazio verde. Che la tenera principessa dal sorriso angelico sia realmente una strega malvagia?

Ultimo aggiornamento: 1 Dicembre, 09:56

