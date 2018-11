Kate Middleton saluta una fan (in italiano)

Kate Middleton sorprende i suoi ammiratori e saluta una fan in italiano. Durante la visita al King Power Stadium di Leicester per rendere omaggio al proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, morto il mese scorso in un incidente aereo, la duchessa di Cambridge ha salutato una ragazza italiana con un «Ciao». E poi ha confessato: «Il mio italiano è pessimo, lo farò imparare ai miei figli».

Ultimo aggiornamento: 10:31

