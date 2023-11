Matthew Perry, l'ultima donna con la quale è stato visto prima di morire: «Era entusiasta e felice, sono devastata»

La donna con la quale Matthew Perry è stato visto pranzare in pubblico l'ultima volta prima di morire, ha ora deciso di venire allo scoperto e di parlare pubblicamente del defunto attore, mito di Friends e amatissimo dai suoi colleghi e non solo. La donna in questione è Athenna Crosby, modella e giornalista di intrattenimento di 25 anni. La giovane si è fatta avanti affermando: «Sono così devastata dalla sua morte, ma ho pensato che fosse di cattivo gusto parlarne pubblicamente poiché l'attenzione non dovrebbe essere su di me, ma piuttosto su di lui».

Matthew Perry morto, cosa è successo davvero? I primi risultati dell'autopsia: «Nessuna traccia di metanfetamina o Fentanyl nel sangue»

Le parole della donna

«Matthew era una persona estremamente riservata e l'ho sempre rispettato», ha affermato la modella, dichiarando che tra loro non c'era nulla di più di un'amicizia. «Alcuni potrebbero ipotizzare che questo appuntamento fosse romantico, ma non è così», assicura ai giornalisti della testata TMZ.

I due, ha raccontato lei stessa, si erano conosciuti solo alcuni mesi prima, tramite un amico in comune.

Sull'umore dell'attore, Athenna afferma: «Mi parlava con entusiasmo delle cose che gli stavano succedendo nella vita. Era così felice e vibrante...non vedeva l'ora di andare al campo da pickleball sabato». Uno stato d'animo che sembrerebbe conciliarsi difficilmente con l'ipotesi di suicidio, che molti hanno avanzato. L'attore è stato infatti ritrovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio, e per il momento i primi accertamenti hanno escluso l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Restano tuttavia da chiarire le cause della morte, mentre proseguono le indagini e le analisi sul corpo da parte della scientifica.