Matthew Perry, l'ultima fidanzata Molly Hurwitz: «Mi ha fatto soffrire come nessuno». Il giallo dell'ultima sera

Matthew Perry «sono felice che tu sia in pace, sinceramente». Lo scrive la sua ultima fidanzata, Molly Hurwitz, che parla pubblicamente della loro relazione. Molto tormentata. Proseguono intanto le indagini sulla morte del famoso attore del cast della serie tv Friends. Non è chiaro come sia morto Perry: la polizia sta svolgendo degli accertamenti per capirlo. L'attore, lo ricordiamo, è stato ritrovato morto per apparente annegamento in una vasca idromassaggio jacuzzi a Los Angeles. Aveva 54 anni. L'attore ha interpretato Chandler Bing nella sitcom di successo per ben 10 stagioni. Vediamo cosa ha scritto di lui l'ultima donna che ci è stata insieme: la relazione è andata avanti dal 2018 al 2021. A giugno di quell'anno la storia si interruppe. Perry rilasciò una dichiarazione: «A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio».