Matthew Perry, gli “amici” al funerale. Jennifer Aniston la prima ad arrivare: «Si è messa in disparte e ha pianto»

Jennifer Aniston è stata una delle prime ad arrivare al funerale del co-protagonista di Friends, Matthew Perry, ma «è rimasta sola a piangere in disparte» durante la semplice cerimonia durata un'ora. L'attrice, 54 anni, Lisa Kudrow, 60 anni, Courteney Cox, 59 anni e David Schwimmer, 57 anni, sono arrivati insieme per l'ultimo addio al collega e amico al cimitero di Forest Lawn, a Los Angeles. Sono stati raggiunti fuori dalla chiesa dal compagno di cast Matt LeBlanc, 56 anni, mentre erano presenti la madre di Perry, Suzanne Morrison, 84 anni, e il patrigno Keith, 76 anni, giornalista di Dateline, così come suo padre John Perry, 82 anni.

Funerali di Matthew Perry, la vicenda

Perry è morto sabato scorso all'età di 54 anni in un apparente annegamento in una vasca idromassaggio nel giardino della sua casa a Pacific Palisades, in California.

«Al momento della riunione di Friends del 2021 si ipotizzava che Matthew non ne avrebbe fatto parte perché i suoi demoni avevano avuto la meglio su di lui. Ma Jennifer non ce l'avrebbe assolutamente fatta senza di lui. «Si è impegnato e ha avuto successo anche se sembrava fragile. Jennifer «pensava sinceramente che i suoi giorni peggiori fossero ormai alle spalle. Quindi la sua morte, appena due anni dopo, è stata per lei un duro colpo».