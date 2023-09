Terra Amara, anticipazioni 8 settembre: Behince gioca (di nuovo) sporco. Gaffur finirà in carcere?

Oggi, enerdì 8 settembre 2023 su Canale 5 alle 14.10 va in onda una nuova puntata della soap opera turca Terra Amara: ecco le anticipazioni di cosa accadrà nell'appuntamento di questo pomeriggio.

Terra Amara anticipazioni dell'8 settembre

Sermin dice a Demir che secondo lei Behice è coinvolta nell’omicidio di Hunkar. Lei nel frattempo gioca (ancora) sporco. La Dark Lady indice una conferenza stampa per spiegare come siano andate realmente le cose quando è stata assalita. Behice ha spiazzato tutti quando ha dichiarato pubblicamente di essere certa che sia stata Zuleyha ad aver organizzato l'aggressione che ha subito. racconta la sua versione dei fatti circa l’aggressione subita. Senza troppi giri di parole, quindi accusa Zuleyha di essere stata complice del fatto. Poi, sperando di tornare nelle grazie di Fekeli, perdona pubblicamente la rivale. Nonostante le illazioni fa la parte della “santa” e risulta così estremamente magnanima. Sermin, però, non si fida di Behice e mette in dubbio la veridicità della sua versione.

Le anticipazioni

La bionda ha capito che c'è qualcosa che non va, ed è quasi sicura che Behice abbia a che fare con l'omicidio di Hunkar, anche se non ha alcuna prova.