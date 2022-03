Venerdì 18 Marzo 2022, 19:12

Città del Vaticano - Il sindaco di Lourdes - ricevuto stamattina in Vaticano - ha invitato il Papa a visitare la grotta in cui avvennero le apparizioni mariane. Un invito fatto in passato a Francesco anche da altre autorità civili ma finora sempre accantonato per un motivo o per l'altro.

L'ultima volta di un pontefice nel santuario francese risale al 2008, quando Benedetto XVI visitò Lourdes. Giovanni Paolo II fece, invece, due viaggi, il primo nel 1983 e poi nel 2004, un anno prima di morire. Papa Bergoglio, invece, non ha mai visitato il santuario dei miracoli, mentre è stato a Fatima, in Portogallo, cinque anni fa, nel centenario della apparizione della Madonna ai tre pastorelli.

La stampa francese ha dato risalto all'iniziativa del primo cittadino di Lourdes, Therry Lavit che ha l'evidente obiettivo di rafforzare l'avvio dei pellegrinaggi dopo la pausa forzata del Covid. La pandemia che ha costretto al santuario di chiudere i battenti per un lungo periodo ha messo in ginocchio l'economia della cittadina francese basata soprattutto sull'indotto turistico. Qualche segnale di speranza, però, quest'anno c'è stato. Molte organizzazioni da tutta Europa hanno scelto Lourdes come meta di pellegrinaggi. E anche l'Unitalsi, nel rispetto delle norme anti Covid, ha messo a punto un calendario di partenze da tutta Italia a partire dal mese di aprile, fino al mese di ottobre. Sono stati annunciati 56 voli, 20 treni e 16 pullman, per accompagnare ammalati, disabili e pellegrini.