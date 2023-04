Massimo Giletti, cosa farà? Smentito il ritorno in Rai: «Nessun contatto con la tv statale. Resto a disposizione di La7»

Massimo Giletti non ha avuto nessun contatto con la Rai. A smentire le voci che, dopo la sospensione de L'Arena, si rincorrono su un futuro in Rai il giornalista è intervenuto in prima persona. «A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema - ha spiegato - Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi».

Non è 'Arena sospesa da La7, la vicenda

«Tutto si chiarirà al momento giusto», aveva commentato ieri, smentendo categoricamente le voci di perquisizioni: «È tutto falso, solo fango ad hoc. Non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla». Il giornalista piemontese non ha ricevuto alcun avviso di garanzia, né è indagato. Risulta invece che sia stato sentito due volte come persona informata sui fatti (ossia come testimone) dalla Procura fiorentina, che indaga sulle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma. I pm lo hanno ascoltato il 19 dicembre e il 23 febbraio scorsi. Probabilmente per far luce sulle due interviste a Salvatore Baiardo, il gelataio piemontese condannato per aver favorito la latitanza dei fratelli Graviano.