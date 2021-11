Stasera in tv, «Il Collegio» su Rai2: tutte le anticipazioni della quinta puntata. Presenti nuovi allievi e punizioni

Stasera in tv, martedì 30 novembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il nuovo episodio de «Il Collegio». Il docu-reality è arrivato alla quinta puntanta della sua sesta edizione. La regia è curata da Federico Favaron, Fabrizio De Plano e Fabio Calvi. Mentre la voce narrante è sempre quella di Giancarlo Magalli.

Le anticipazioni

In questa quinta puntata, stando alle anticipazioni, il pubblico scoprirà se tra i collegiali che non hanno ottenuto la cravatta rossa, c'è chi verrà espulso e dovrà quindi lasciare definitivamente il programma. Ma le sorprese non finiscono qui: ci saranno nuovi ingressi nella scuola e ci sarà una gita.

Curiosità

I casting per questa edizione sono stati aperti lo scorso 3 giugno dalla produttrice Banijay, che è ambientata nel 1977, anno delle trasmissioni regolari della tv a colori in Italia, dell’uscita del celebre film «La febbre del sabato sera» e dell'uscita di importanti brani musicali. Questa edizione è iniziata il 26 ottobre.

