Jenny De Nucci, età, orientamento sessuale e lavoro. Chi è la nuova concorrente (ex Collegio) del programma Back to School di Federica Panicucci

Da oggi, mercoledì 5 aprile, comincia su Italia 1 la seconda stagione del programma televisivo Back to school con la conduzione di Federica Panicucci, al posto di Nicola Savino. Insieme a lei vedremo la seconda new entry: Gianluca Scintilla Fubelli, nei panni del capoclasse indisciplinato.



In Back to school i ruoli sono rovesciati: 30 ripetenti famosi e adulti, tornano sui banchi. Per rifare per superarel'esame di quinta elementare. A prepararli agli esami, puntata dopo puntata, i Maestrini.

I concorrenti di stasera sono: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. Prima seguiranno le lezioni dei Maestrini, che li interrogheranno. Poi andranno nell'Aula Magna, per rifare l'esame di quinta elementare.