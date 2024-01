Sadio Mané sposa la 19enne Aisha Tamba, relazione segreta per anni

Nelle ultime ore ha fatto molto discutere il matrimonio di Sadio Mané con la 19enne Aisha Tamba. Le nozze dell'attaccante senegalese hanno riempito i tabloid inglesi e destato parecchio stupore. Il matrimonio si è svolto a Dakar il 7 gennaio, sei giorni prima dell'inizio della Coppa d'Africa dove il Senegal dello stesso Mané dovrà difendere il titolo ottenuto nell'ultima edizione. La sposa, Aisha, ha soli 19 anni, 12 in meno rispetto al calciatore 31enne. Il calciatore ha dovuto attendere che Aisha diventasse maggiorenne prima di chiedere la sua mano. L'età legale per il consenso in Senegal è di 16 anni ma Mané ha scelto di sposarla al raggiungimento dei 19 anni.

Secondo i media africani, Mané avrebbe individuato Aisha come futura sposa quando ancora aveva 16 anni.

Come riportato da Pulse Sports, la giovane ragazza sarebbe stata destinata a Mané sin dalla sua adolescenza. L'attaccante avrebbe addirittura pagato le bollette di Aisha mentre la ragazza frequentava la scuola, prendendosi cura di lei fino al giorno del matrimonio. Durante questi anni l'ex Liverpool ha tenuto la sua relazione lotana dai riflettori, concentrandosi solo sul campo. Anche per questo le sue nozze hanno destato grande curiosità.