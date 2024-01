Mahmood, messaggi sui materassi a Roma, Napoli e Milano: la nuova trovata del cantante prima di Sanremo

Non più cartelloni pubblicitari, bensì materassi. È questa la nuova trovata di Mahmood, il cantautore milanese prossimamente sul palco dell'Ariston, che ha deciso di far trovare ai cittadini di Roma, Napoli e Milano frasi e messaggi a dir poco enigmatici scritti su materassi sparsi in giro per la città.

La trovata

Per una volta l'abbandono di materassi in giro per la città non sarà da imputare a cittadini maleducati o incuranti.

Il "responsabile", infatti, sarebbe niente di meno che Mahmood, cantautore milanese trentunenne, prossimamente sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. Come documentato da numerose foto sui social, infatti, nelle città di Roma, Napoli e Milano sarebbero comparsi stamattina numerosi materassi con delle scritte enigmatiche, probabilmente frasi di canzoni, firmate proprio dal cantante. Una campagna di marketing che ha attirato l'attenzione non solo dei fan di Mahmood, ma di tutti i passanti. Dai Navigli al Colosseo Quadrato, passando per il Vomero, decine di materassi sono stati posizionati in ogni angolo delle tre metropoli.

«Sembravamo impazziti...siamo mai stati felici?», «Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno», «Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena», queste le frasi scritte con la bomboletta, seguite dalla firma di Mahmood e da una data: 22 gennaio 2024. Che sia il giorno di uscita in un nuovo progetto del cantante? O qualcosa legato al Festival di Sanremo?