Sanremo 2024, le pagelle delle canzoni: Bertè regina rock (9), tormentone The Kolors (8), Rose Villain sconclusionata (4)

Dietro la consolle fa partire la maxi-playlist lunga due ore, con brevissimi intervalli tra un brano e quello successivo, giusto il tempo di leggere il titolo della canzone che sta per partire e i relativi interpreti e autori. Con lo sguardo, Amadeus cerca di cogliere le reazioni dei giornalisti seduti davanti a lui: è la prima volta che fa ascoltare le 30 canzoni che ha scelto di portare in gara al Festival di Sanremo 2024 a qualcuno che non faccia parte della ristrettissima cerchia dei suoi collaboratori.

È un banco di prova non solo per gli artisti, che si prestano al tradizionale gioco - o rito - delle pagelle. Ma anche per lo stesso conduttore e direttore artistico, che al suo quinto Festival ormai si muove abilmente (e ora anche autonomamente, dopo la rottura con lo storico manager Lucio Presta). «Quest’anno ho superato i 400 brani ascoltati», dice ai giornalisti radunati questa mattina tra gli studi Rai di via Mecenate a Milano e il Teatro delle Vittorie a Roma. Alla fine ha scelto questi 30: ecco come suonano e di cosa parlano le canzoni che il pubblico ascolterà per la prima volta il 6 febbraio, tra poco meno di un mese, quando si alzerà ufficialmente il sipario sul Festival di Sanremo 2024 e i brani cominceranno ufficialmente la loro avventura.