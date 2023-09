Loredana Lecciso contro Romina Power: «Non ha voluto che partecipassi alla festa degli 80 anni di Al Bano»

Loredana Lecciso non ha partecipato ai festeggiamenti per gli 80 anni di Al Bano Carrisi per volere di Romina Power. È stata la showgirl a raccontarlo in un'intervista concessa all'AdnKronos: «L'ho fatto per amore di Al Bano - racconta - lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo, ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Abano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io».

Sanremo, Al Bano si candida: «Voglio tornare a cantare da solo, ho un brano pronto. Amadeus? È perfetto, ma vorrei rivedere Bonolis»

Loredana Lecciso e il rapporto con Romina Power

Loredana Lecciso non ha preso parte allo show organizzato all'Arena di Verona per gli 80 anni del compagno, dove erano presenti i suo figli (Jasmine e Al Bano Jr), Romina Power e i suoi tre figli, Yari, Cristel e Romina Jr..Quindi nessuna crisi con Al Bano? «Vivo con lui, siamo una famiglia - spiega - basta con questa storia del Ménage à trois, è una invenzione mediatica.

Sono i fatti quelli che contano. Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All'inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia», tiene a precisare la compagna di Al Bano.

«Sono stanca di passare per la rovina famiglie - sottolinea - ho conosciuto Al Bano quando eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un'altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio!». Appassionata anche di politica Loredana non si tira indietro alla domanda su come giudica questo esecutivo: «Trovo che la Meloni stia lavorando bene - dice - è bello vedere una donna così forte e determinata alla guida del nostro paese», conclude la Lecciso.

Il ritorno in tv

Loredana Lecciso, inoltre, si prepara a tornare in tv dopo una lunga assenza dal piccolo schermo ma con una nuova immagine «più consona alla mia vera natura. Sono una donna matura e quando vedo i filmati di 20 anni fa mi fanno quasi tenerezza perché mi hanno sempre dipinta come una donna aggressiva quando una realtà sono una persona fragile e sensibile. Questo è il mio animo e penso che il pubblico che mi segue, soprattutto sui social, ormai lo abbia capito».

Loredana svela che dopo il successo del "fenomeno Lecciso" durante il quale ha anche inciso un disco dal titolo "Si vive una volta sola" e che «entro nella classifica dei dischi più ascoltati in quel periodo - racconta - ho deciso di concentrarmi su altro, ho ridotto le ospitate e mi sono dedicata di più alla mia famiglia e ai miei hobby, avevo bisogno di un pò di normalità». Loredana non rinnega nulla di quello che ha fatto in passato quando si esibiva con la sorella gemella, Raffaella, in balletti divertenti talvolta provocanti nelle più importanti trasmissioni televisive tra cui "Striscia la notizia": «Fu un boom mediatico forse un po' troppo esagerato ed esasperato tanto che decisi di allontanarmi per un pò dal mondo dello spettacolo».

«Oggi - prosegue la Lecciso - ho in cantiere diversi progetti televisivi che ho già proposto ad alcuni produttori e che spero vadano in porto. Quello che vorrei è condurre un programma di intrattenimento scritto da me».