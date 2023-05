Al Bano, la faida tra Loredana Lecciso e Romina Power per gli 80 anni del cantante: problemi per lo show di Canale 5

Giovedì 11 Maggio 2023, 09:28

Non c’è mai pace a casa Carrisi. Secondo gli ultimi gossip la presenza di Loredana Lecciso allo show evento che si terrà all’Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni di Al Bano avrebbe infastidito non poco la ex moglie Romina Power, al punto da spingere la Lecciso a fare un passo indietro. Il 18 maggio nella splendida cornice veronese è in programma una grande festa per il cantante pugliese, che prossimamente arriverà pure in tv trasmessa da Canale 5. È il sito Dagospia a lanciare l’indiscrezione secondo cui la presenza di Loredana Lecciso avrebbe fatto inalberare Romina Power. Peccato che il cantante avrebbe voluto al suo fianco tutta la famiglia per un’occasione così speciale e irripetibile. A quanto pare, però, per non guastare il clima di festa la Lecciso avrebbe deciso di restare in disparte anche per il bene dei suoi figli.

Foto: Kikapress Music: Korben

