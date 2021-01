Giornata dei nonni, Lino Banfi ringrazia il Papa: «Se io sono il nonno d'Italia, lei lo è del mondo»

«Grazie, papa Francesco, per la giornata dei nonni». Lino Banfi, il «nonno d'Italia» ha ringraziato il Papa per aver istituito la Giornata mondiale dei nonni: «Era ora che un pontefice se ne occupasse», ha aggiunto l'attore pugliese. Che poi ha continuato: «L'istituzione di una giornata mondiale dedicata ai nonni mi ha fatto piacere, sabato prossimo credo andrò ospite alla trasmissione "A sua immagine" e avevo in mente di ribadire la gratitudine nei confronti di Papa Francesco che ho conosciuto a dicembre dello scorso anno. Mi è rimasto talmente impresso, abbiamo parlato poco ma già allora dicemmo che i nonni sono importanti», queste le parole di «nonno Libero» della serie "Un medico in famiglia".

Una figura - quella di Lino Banfi - a cui nel corso degli anni gli italiani si sono affezionati. E di questo l'attore pugliese è davvero orgoglioso: «Mi disse [il Papa] che gli era stato riferito che ero una persona importante, che mi chiamano il nonno d'Italia. Gli risposi nella sua lingua: "Santità se io sono il nonno d'Italia, lei è l'abuelo del mundo"» ha raccontato Lino Banfi all'Adnkronos.

Poi ha concluso: «Lui fu molto contento di questo, mi mise la mano sulla schiena, poi gli dissi che abbiamo la stessa età, anzi sono più vecchio di lui di cinque mesi, perché io sono nato a luglio e io a dicembre. Allora disse "Beh, se li porta bene Banfi, può dire anche meno anni di quelli che ha". Lo ringraziai, che bell'incontro. Era ora che un Papa si occupasse così da vicino della cosa, i nonni sono stati definiti l'anello di unione tra le generazioni, ho gradito molto e mi sento importante per questo onere che porto volentieri», così Lino Banfi.

