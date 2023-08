Lil Tay, morta a 14 anni la rapper e controversa star dei social: deceduto anche il fratello 21enne. È giallo

Lil Tay è morta a 14anni. La controversa star dei social, il cui vero nome era Claire Hope, era diventata famosa all'età di nove anni. La notizia della sua scomparsa «improvvisa e tragica» è stata confermata da un anonimo membro della famiglia in una dichiarazione condivisa oggi sull'account Instagram dell'adolescente, quando è stato rivelato che anche suo fratello di 21 anni, Jason Tian, ​​era morto.

«È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire», si legge nel post - che non ha rivelato la causa della morte. «Non abbiamo parole per esprimere il dolore della perdita». «Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy, poiché le circostanze che circondano Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine.

Claire rimarrà per sempre nei nostri cuori, la sua assenza lascerà un vuoto insostituibile che sarà sentito da tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata».

I video

Lil Tay, originaria del Canada ma trasferitasi a Los Angeles, è diventata famosa su YouTube e sui social media dopo aver iniziato a pubblicare video nel 2017 a soli nove anni. I suoi video controversi la mostravano imprecazioni, insulti ai passanti, esibizioni di mucchi di denaro e litigi. In precedenza aveva pubblicato video usando linguaggio osceno per suscitare interesse per i suoi contenuti e in seguito era apparsa su Good Morning America con la madre Angela Tian per difendere la sua immagine.

La fama

È stato allora che è stato rivelato che Angela aveva lavorato come agente immobiliare a Vancouver, in Canada, prima di perdere il lavoro perché aveva lasciato che sua figlia producesse contenuti in alcune delle case che avrebbe dovuto mostrare ad altri clienti. Ma, nonostante le critiche, Lil Tay ha rapidamente raccolto oltre 3,3 milioni di follower solo su Instagram ed è stata considerata una delle più grandi stelle nascenti di Internet.